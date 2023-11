Conducir un auto es una actividad que requiere de mucha atención y suele dar un poco de sed durante el trayecto. Por eso a veces es necesario hacer una pausa para hidratarse y continuar manejando. Sin embargo, no es recomendable llevar cierto tipo de bebidas en el coche, especialmente durante la temporada de frío, ya que podría ser peligroso, aquí te decimos la razón.

Otoño e invierno son las temporadas en las que suele bajar la temperatura y, por lo tanto, hace más frío, así que es mejor no llevar a bordo del coche bebidas carbonatadas, pues implican un peligro, principalmente durante la época invernal.

¿Por qué es peligroso llevar bebidas carbonatadas en el auto cuando hace frío?

El carro es útil para trasladarse de un lugar a otro, pero también para transportar una gran variedad de cosas como despensa con alimentos y bebidas. Si sueles llevar refrescos a bordo de tu coche, debes saber que son un tipo de bebida gaseosa carbonatada, es decir, que contienen dióxido de carbono disuelto que se distingue por las características burbujas efervescentes que se generan cuando se abre, de acuerdo con el portal Consumer.

Pero si te preguntas por qué no debes llevar refresco en el auto cuando hace frío, en Autopistas te respondemos la duda.

Debido a que el refresco es una bebida carbonatada gaseosa, cuando se congela o se expone a temperaturas muy bajas, explota, particularmente si viene envasado en una lata de aluminio, pues es un material que se rompe fácilmente ante la presión de los líquidos que se congelan.

Sin embargo, las latas de refresco no son el único tipo de bebida que no debes llevar en tu carro cuando hace mucho frío, sino que tampoco es recomendable dejar líquidos ni alimentos enlatados, destacó el sitio de la fundación AARP. Enseguida te decimos por qué.

Tener bebidas como una lata de refresco, agua gasificada, leche o prácticamente cualquier líquido enlatado en tu coche, podría ser peligroso, ya que cuando hace frío, las temperaturas muy bajas suelen congelar los líquidos hasta que se expanden y explotan. Incluso los alimentos en lata podrían reaccionar de manera similar.

Así que los productos, se trate de alimentos o bebidas enlatadas, pueden congelarse, expandirse y explotar igual que los refrescos, por eso no se deben dejar en el auto durante un tiempo prolongado, principalmente la época de invierno, que es la temporada en la que suele hacer más frío por las bajas temperaturas.

Bebidas que sí puedo llevar en el auto cuando hace frío

Aunque no lleves bebidas enlatadas para evitar el riesgo de que exploten y dañen el interior de tu auto, para hidratarte puedes viajar a bordo de tu coche con agua embotellada, pues es una buena opción porque no contiene gas por lo que no se congela de manera tan fácil como una lata de refresco.

Algunas bebidas que sí se pueden llevar a bordo de un auto cuando hace mucho frío, además de agua, son tés, jugos y bebidas deportivas embotelladas, debido a que resisten con facilidad el frío. Sin embargo, recuerda no dejar ningún tipo de bebida o alimento durante mucho tiempo dentro del carro, ya que la temperatura podría afectar su estado.

