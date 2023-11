La industria automotriz se está transformando. Poco a poco vemos llegar modelos con más tecnología y uno de los cambios que ya son una realidad son los autos conectados. Si no has escuchado hablar de ellos vamos a decirte qué ofrecen y por qué pueden ser un riesgo para la privacidad.

De acuerdo con un artículo de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), se calcula que en dos años habrá más de 400 millones de vehículos conectados a internet a nivel mundial. El problema es que un estudio realizado a 25 marcas de autos con esta tecnología confirmó que recopilan demasiados datos personales de los propietarios.

Ventajas y riesgos de los autos conectados

Los autos conectados pueden ofrecer comodidades a los conductores. Imagina que tu vehículo tenga la capacidad de aprender de ti y tus preferencias y, tal como tu celular, pueda brindarte recomendaciones, por ejemplo de rutas.

Además un auto conectado proporciona acceso a internet y hasta puede comunicarse con otros vehículos, con la infraestructura de tráfico o con peatones, con el objetivo de mejorar la seguridad y el tráfico. También pueden generar patrones de conducta basados en la manera de conducir como la forma de frenar, de acelerar o el nivel de desgaste de los neumáticos. No suena mal, pero significa un peligro para la privacidad.

Eduardo Blasi, profesor de Estudios en Derecho y Ciencia Política en la UOC advierte que los coches conectados son "terribles en concepto de privacidad y seguridad". La afirmación se basa en un estudio publicado por la Fundación Mozilla según el cual, después de examinar las políticas de privacidad de 25 marcas de autos, especialmente de Estados Unidos, pero también de la Unión Europea, los vehículos acceden a datos como información demográfica, origen étnico e incluso aspectos de la vida sexual de los propietarios.

El estudio destaca que los autos recopilan demasiados datos personales y, lo peor, un 84% comparte o vende la información, además un 92% otorga a los conductores poco o ningún control sobre sus datos personales.

Sobre las marcas mejor y peor calificadas Renault, Dacia y BMW, son las que tienen mejores prácticas, del lado contrario está Tesla. Incluso Mozilla advierte "son la peor categoría oficial de productos para la privacidad nunca revisada por la fundación".

Actualmente, ya hay más de 300 millones de vehículos conectados a escala mundial, y se calcula que se incrementarán en un 114% hasta el 2035.

Blasi advierte que, además, muchos de estos vehículos cuentan con cámaras tanto en el interior como en el exterior que si bien están diseñadas para funciones de seguridad, recopilan datos sobre los ocupantes y su comportamiento.

Los autos conectados son un peligro para la privacidad

Para disfrutar de las ventajas de los autos conectados de manera más segura es necesario que las marcas estén dispuestas a garantizar la protección del usuario desde un inicio, es decir que cualquier información que comparta sea porque lo hace de forma consciente y voluntaria.

El segundo punto es la "privacidad desde el diseño", lo que significa que la tecnología debe desarrollarse en paralelo a la normativa de protección de datos.

Mientras eso sucede la recomendación del académico es tomar conciencia del riesgo que hay en este tipo de coches. "Estos vehículos no son solo un medio de transporte cómodo e inteligente, sino también un recopilador de nuestros datos". Por eso aconseja revisar minuciosamente los términos y condiciones y solo facilitar información o aceptar funcionalidades que realmente aporten un valor real. "Es fundamental cuestionar si ciertos datos son realmente indispensables para los servicios que se ofrecen, y evitar compartir información cuya finalidad no esté clara o no parezca relevante".

La conclusión de Blasi es que aún se tiene que lograr un equilibrio efectivo entre la tecnología y la ética en la industria automotriz.

