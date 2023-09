Sí, la tendencia de descarbonizar la industria automotriz y ofrecer autos eléctricos es una estrategia que lleva varios años y está presente en todas las marcas. Sin embargo, las armadoras chinas tienen un fuerte mercado en este punto.

China es un mercado grande para la industria automotriz, que vende, en promedio, un millón de autos al mes y donde las normas de emisiones son altamente estrictas, así como los impuestos para obtener una placa y poder circular. Esto hace que la población prefiera adquirir un auto eléctrico y, tras conocer de cerca las calles de ciudades como Shanghai, es fácil entender por qué hay una oferta variada de autos electrificados que comienzan a llegar a México.

Es el primer PHEV de la marca en México.

Por ejemplo, MG ya ofrece una versión híbrida enchufable del HS, mientras que Chirey hace lo mismo con la Tiggo 8 Pro e+. BYD solamente ofrece vehículos eléctricos, JAC tiene una amplia oferta de este tipo de coches y las nuevas marcas, como Great Wall Motors o Geely, seguirán este camino.

Los autos eléctricos más vendidos en China

De acuerdo con Reuters en un reporte publicado el 8 de agosto de este año, tan solo en julio se vendieron 421 mil autos eléctricos. Esto deja en claro que existe una gran popularidad con respecto a este tipo de vehículos.

Por otro lado, con datos de MarkLines Data Center se detalla más sobre el top 10 de ventas de autos, donde solamente 3 modelos son vehículos con motores de combustión. Es decir, 7 de cada 10 autos vendidos en China son eléctricos durante el mes de julio de este año.

Foto: MarkLine Data Center

Entre esta lista destaca el Tesla Model Y, que es el auto más vendido de la marca americana en China (también su mercado más importante), pero también destaca una variedad importante de modelos de BYD, con modelos como el Yuan, Seagull o Dolphin.

Además de ello, vale la pena mencionar que durante el primer cuatrimestre del año, con datos del Chinese Passenger Car Association también se integraron modelos de corte urbano, como el Wuling Hongguan Mini o el sedán Nio ET5.

Fue acreedor de 5 estrellas en pruebas de choque por EuroNCAP.

Esto no hace más que abrir el panorama hacia que, en un futuro no muy lejano, los autos eléctricos que llegarán a México también serán de origen chino. Esto no debe ser motivo de desagrado, sino todo lo contrario, pues tienen experiencia en el rubro y que incluso, podrían ofrecer precios competitivos para ganar mercado ante productos de otras nacionalidades.

