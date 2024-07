En el mercado mexicano existen diferentes SUVs con tres filas de asientos, pero son contados aquellos que ofrecen un excelente costo beneficio. Un buen ejemplo de esto es Jetour X70 Plus, una alternativa que vale la pena voltear a ver al ofrecer gran equipamiento a un precio asequible.

Para contextualizar: Jetour es una marca perteneciente al grupo Chery International (Chirey), lo que asegura un vehículo con calidad internacional y el respaldo de una empresa que lleva ya varios años fabricando autos.

Diseño imponente y funcional

Desde la óptica de diseño, la Jetour X70 Plus deja ver una imagen musculosa gracias a líneas rectas bien definidas en la carrocería. Ello se complementa de faros alargados que evocan una expresión intensa, parrilla con barras cromadas en gran tamaño y rines de 20 pulgadas. Por atrás hay un toque moderno gracias a la barra continua de luz, mientras que las cuatro salidas de escape suman esa pizca de deportividad.

Al colocarse en el asiento del conductor, lo primero que llama la atención es que se trata de un SUV alto, con buena visibilidad en cualquier ángulo. La sensación es de dominio sobre el camino y en cuanto al diseño interior, predominan las líneas horizontales con un estilo elegante.

Cuenta con dos pantallas de 10.25 pulgadas cada una: la de infoentretenimiento con la visualización de las cámaras de 360 grados y, debajo de ella, tres salidas de aire acondicionado. Además, hay una pantalla adicional que se integra de manera elegante en la consola central, donde se controla el climatizador bizona.

Los asientos están forrados en piel sintética, los delanteros con buena sujeción para el cuerpo, mientras que en la segunda fila para tres personas ofrece reclinación de los respaldos. Además, la banca se puede deslizar, lo que favorece que las personas que viajen en la tercera fila gocen de mayor espacio para hombros.

En total, la SUV cuenta con una capacidad para siete personas, cuyos asientos incluyen portavasos y cinturones de tres puntos. Aunque los niños viajarán más cómodamente en la última fila, algunos adultos de talla media pueden pasar un rato confortable en ellas. Para abatirlos, basta con jalar de la tira de tela desde la cajuela para generar un área de carga generosa.

Con un precio irresistible por sus características, la nueva SUV de Jetour, la X70 Plus, busca posicionarse como un vehículo con gran espacio y tecnología de vanguardia. Foto: Cortesía

Conducción familiar: Comodidad y desempeño

Como es natural en el segmento, la Jetour X70 Plus se enfoca en la comodidad, pero esto no quiere decir que tenga una mecánica que no invite a conducir con mayor soltura. Bajo el cofre hay un motor 1.6 litros turbo de 197 caballos de fuerza que se asocia a una transmisión de doble embrague con siete cambios. Hay tres modos de manejo (Eco, Normal y Sport) que modifican la respuesta del tren motriz.

La suspensión trasera multilink permite absorber las imperfecciones del camino con mayor facilidad, a la vez de que en carretera o curvas proporciona mejor control sobre el camino. Por otro lado, y a pesar de ser tracción delantera, incorpora el asistente de arranque en pendientes en caso de que el viaje se convierta en un todoterreno ligero.

Balance perfecto entre costo y beneficio

Con una única versión a un costo de $639,900, la Jetour X70 Plus es un SUV para siete pasajeros que resulta interesante por la relación costo-beneficio; sumando el equipamiento clave, como seis bolsas de aire, asistente de mantenimiento de carril y monitoreo de punto ciego. Además de ello, JETOUR es una marca joven que tiene otros modelos en su gama que buscan satisfacer las necesidades de todos los clientes.