Expo Moto Guadalajara celebrará su segunda edición de este jueves 18 al 21 de mayo atrayendo un gran flujo de turismo que en su mayoría procede de la región del Bajío y teniendo como sede Expo Guadalajara, uno de los recintos más eficientes y posicionados del país.

Se trata de una de las plataformas comerciales más destacadas en México, que se enfoca principalmente en la generación de negocios en el ámbito de las dos ruedas y de los vehículos off-road. Es por ello que brinda grandes beneficios a sus expositores, generando así un incremento en ventas y contactos de negocios tanto en el mercado nacional como internacional, algo que a su vez aumenta la fluidez en la economía de la zona.

El motociclismo en el occidente y en la zona del Bajío sin duda representa un mercado pujante y con un gran potencial económico, además, la Perla Tapatía es la segunda ciudad más importante de la República debido a la gran cantidad de reconocidas empresas internacionales que convergen en su territorio, esta metrópoli lidera el occidente del país en cuanto a inversiones se refiere.

Es por todo lo anterior que Guadalajara ha sido elegida como sede de este evento que promete marcar tendencia en el motociclismo, mientras impulsa la venta en la industria de las dos ruedas entre las principales ciudades que se ligan comercialmente con esta urbe, como son Aguascalientes, Guanajuato, Silao, León, Morelia, Celaya, Querétaro, San Luis Potosí, Tepic y Zacatecas, entre otras.

Foto: cortesía Revisa400

Desde sus inicios en las ediciones en Ciudad de México, Expo Moto ha desempeñado una ardua labor para impulsar la motocicleta como una solución en el tema de movilidad, como una excelente herramienta de trabajo y una opción bastante atractiva como elemento de entretenimiento en cada una de sus modalidades deportivas.

Entre las atracciones de las que podremos disfrutar en Expo Moto Guadalajara destacan el Foro Expo Moto, un escenario el cual a través de los años ha llegado a significar una importante plataforma para llevar a cabo lanzamientos de productos y servicios, así como para impartir conferencias de distintos temas relacionados con el mundo del motociclismo.

También, como en cada edición, se entregarán reconocimientos a personalidades trascendentales en la industria, habrá pista de manejo y no podía faltar el conocido y querido Moto Fashion, concurso en el que 10 modelos internacionales desfilarán sobre la pasarela durante los cuatro días del evento, para demostrar que la combinación perfecta entre motos y belleza sí existe.

Como plus, el día 21 de mayo la entrada de acceso para los niños será gratuita, y al ingresar recibirán un “Pasaporte Kids”, el cual deberán llenar con un sello, firma o sticker que les darán las marcas al recorrer los stands de Expo Moto Guadalajara. Al tener todas las casillas de su pasaporte llenas, tendrán la oportunidad de participar en una trivia en donde se entregarán varios premios, esta dinámica es llamada Rally Expo Moto Kids.

Foto: cortesía Revisa400

Los precios de los boletos para los adultos serán de $180 MXN y para los niños (a excepción del 21 de mayo) serán de $90 MXN. Los horarios, por otro lado, serán de 11:00 am a 8:00 pm del jueves 18 al sábado 20 y de 11:00 am a 7:00 pm el domingo 21 de mayo. Sabiendo todo esto, no nos queda más que extenderte la invitación para asistir a Expo Moto Guadalajara, del 18 al 21 de mayo en las instalaciones de Expo Guadalajara, para disfrutar de todas las actividades que tiene preparadas para ti.