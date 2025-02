En esta primera parte del año, los automovilistas deben cubrir el pago de la tenencia y el refrendo vehicular, que son impuestos aplicados por la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. Muchas veces, la tenencia se confunde con el refrendo anual, pero se trata de impuestos diferentes que es importante identificar.

Por su parte, la tenencia es el monto que se debe pagar por el derecho de ser dueño de un automóvil, mientras que el refrendo es el pago por el uso y vigencia de las placas vinculadas al vehículo y al titular del mismo. Ambos impuestos son de carácter obligatorio para poder circular y realizar otro tipo de trámites como la verificación vehicular.

Sin embargo, las autoridades exentan del pago de tenencia a algunos automovilistas, de acuerdo a las características del automóvil. ¿Cuáles son las condiciones para estar exento del pago de tenencia? En Autopistas te lo decimos.

Tenencia Vehicular 2025 en CDMX. Foto: Freepik

¿Qué autos están exentos de tenencia en CDMX?

De acuerdo con el portal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, algunos automovilistas pueden aprovechar este beneficio fiscal siempre y cuando sus vehículos cumplan con ciertas condiciones como el ser una unidad de bajo costo y de bajo impacto ambiental.

Como tal, hasta la fecha no existe una lista específica de vehículos que no pagan tenencia. No obstante, las autoridades mencionan que se otorga el descuento del 100% en la Tenencia vehicular a los automóviles cuyo valor no exceda los $250 mil. También están exentos de este impuesto los propietarios de vehículos eléctricos, híbridos y modelos recientes a partir del 2017. Esto debido a su bajo consumo de combustibles fósiles que aporta al cuidado del medio ambiente.

No obstante, estos son algunos modelos que son elegibles al descuento debido a su precio de venta al público:

MG3 Cool MT 2025, con precio de $245,900

Renault KWID Intens MT 2025, con precio de $242,500

Recuerda que el pago de refrendo es distinto al impuesto de la tenencia; por lo que debe cubrirse independientemente de si tu auto aplica para el descuento de la tenencia.

Estos son los coches que no tendrán que pagar tenencia en CDMX. Foto: Freepik

¿De cuánto es el refrendo vehicular para el 2025?

Según el artículo 219 del Código Fiscal de la CDMX para 2025, el refrendo vehicular vigente para este año es de $731 y debe cubrirse con una fecha límite del 31 de marzo para hacer válido el 100% de descuento en la tenencia; además de no tener adeudos de años anteriores y contar con una tarjeta de circulación vigente.

Puedes realizar el pago de este impuesto en diferentes puntos de cobro dentro de la CDMX, como kioscos de la tesorería, bancos, tiendas de conveniencia y tiendas departamentales. También se puede cubrir vía electrónica a través de la app "Tesorería CDMX" o en el sitio web de la Secretaría de Administración y Finanzas.

