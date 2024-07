La industria automotriz es una de las más importantes del mundo y esto se ve reflejado en la demanda de vehículos. Recientemente, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) publicó un comunicado con las marcas más vendidas durante el primer semestre de 2024.

El líder indiscutible fue Nissan, pues se ha posicionado como la favorita en el mercado, aunque hay otros fabricantes que están arrasando con las preferencias. Hoy en Autopistas te decimos cuáles son los modelos más comprados y su respectivo precio.

¿Cuánto cuestan los autos más vendidos este 2024?

El estudio de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) comprende un registro de ventas dentro del periodo de enero a junio 2024. De este modo, los vehículos que lideran las cifras son:

Nissan Versa Sense: Tiene un costo de $339, 900 pesos y se vendieron 36,442 unidades en el primer semestre del año. Es un auto compacto de 4 cilindros, transmisión manual, cuenta con frenos ABS y capacidad para cinco pasajeros.

Nissan NP300: Esta Pick Up tiene una capacidad de carga de hasta 1,227 kilogramos, motor QR25 de 4 cilindros y seis bolsas de aire para viajar con mayor seguridad. En total, se vendieron 23,286 unidades con un costo de $455,900 pesos cada una.

Chevrolet Aveo: Cuenta con transmisión manual de seis velocidades y espacio para cinco pasajeros. La cajuela tiene capacidad de hasta 475 litros y posee alarma antirrobo. Su precio es de $296,900 pesos y se han vendido 22,351 unidades en lo que va de 2024.

Kia K3: Su precio es de $318,400 pesos y se vendieron 21.916 unidades en el periodo mencionado. Algo que caracteriza a este vehículo es su transmisión automática y la paleta de cambios al volante. Además, cuenta con 150 caballos de fuerza y garantía de hasta siete años.

MG5: Este auto cuesta $298,900 pesos y se le contabilizaron 11,730 unidades vendidas. Tiene un motor NETBLUE de 1.5 con 113 caballos de fuerza y transmisión manual de 5 velocidades.

Volkswagen Virtus: Finalmente, este automóvil compacto tiene un valor de $322,990 pesos y viene equipado con un motor de 110 caballos de fuerza, transmisión manual de 5 velocidades, rines de acero y su tracción es delantera. En total, se vendieron 11,588 unidades.

¿Cuáles son las marcas de autos menos vendidas en México?

Así como hay marcas que se consumen mucho, hay otras que por diversos factores no son tan comerciales, pero no quiere decir sean de mala calidad. Muchas veces sus precios son altos y no todos pueden darse el lujo de comprar sus vehículos.

Tal como lo reveló la AMIA, las marcas de autos que menos se han vendido en México son:

MG Motor sólo alcanza el 3.5% de ventas en nuestro país.

Hyundai representa el 3.5% de la ventas en México.

Ford es una marca fuerte en el mercado extranjero, pero en nuestro país únicamente tiene el 3.6 % de ventas.





