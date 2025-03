Red Bull y el piloto de Nueva Zelanda Liam Lawson, mejor conocido como “Slowson”, vivieron una historia muy corta en la Fórmula 1. Bastaron solo dos carreras para que Lawson quedara fuera de uno de los equipos más competitivos del automovilismo. Su reemplazo como posible sucesor de Checo Pérez no duró ni lo que una recarga de $20 pesos, marcando un récord inédito en la historia de la F1: una de las carreras más cortas dentro de un equipo.

Sin embargo, esta historia aún no termina. Red Bull ha decidido no cerrar por completo las puertas a Lawson. Consideran que aún puede ganar experiencia en su segundo equipo, Visa Cash App RB. Esta noticia cayó como un balde de agua fría en Latinoamérica, donde muchos esperaban la llegada de Franco Colapinto a ese asiento. El piloto argentino continuará en Alpine, esperando su momento como piloto suplente.

Franco Colapinto, el nuevo piloto latino en F1: FOTO: @F1

Yuki Tsunoda se gana su lugar

Esta salida abrió paso al piloto que, para muchos, merecía el asiento desde un inicio. Tras cinco años en Visa Cash App RB, era lo más lógico. Sobre todo, después de la vara tan alta que dejó nuestro querido piloto mexicano Checo Pérez. Hablamos de Yuki Tsunoda, quien se estrenará como piloto oficial en su casa, en el Gran Premio de Japón.

En Autopistas, te explicamos las razones detrás de esta decisión y lo que significa para el equipo.

Lawson no sumó y la presión creció

Después de un Gran Premio de Australia desastroso y un Gran Premio de China sin sumar puntos, Liam Lawson no cumplió con las expectativas. Probablemente protagonizó una de las peores actuaciones recientes para Red Bull. Christian Horner declaró que la decisión fue tomada con el objetivo de conservar tanto el campeonato de pilotos como el de constructores.

A Liam Lawson sólo le duró el gusto de ser piloto de Red Bull un par de carreras. Foto: Especial

Muchos aficionados están de acuerdo con esta medida. Era lo más sensato: Yuki Tsunoda tiene la experiencia necesaria para ocupar el asiento de Checo Pérez.

Un reto que no será fácil para Yuki

Yuki manejará el RB21, un monoplaza que representa una gran oportunidad para destacar como compañero de Max Verstappen. Pero también es un reto, no solo por el auto, sino por el ambiente vive dentro. Desde Checo, el equipo ha mostrado señales de presión tóxica y poca paciencia con sus pilotos.

Esperemos que Yuki logre adaptarse al RB21 y lo pueda controlar. Hasta Checo Pérez ha comentado lo difícil que es manejar este auto.

Yuki Tsunoda toma el lugar de Liam Lawson en Red Bull / Foto: Especiales

Las palabras de Checo Pérez sobre Red Bull

En palabras de Checo Pérez, esto es lo que opina del monoplaza de Red Bull:

“Imagínate cuando tienes un coche tan, tan limitante, que tú llegas al fin de semana y sabes que no puedes hacer nada con él. Lo único que estás pensando es que en cualquier momento lo puedes chocar porque no tienes el control. Luego, la presión mediática que tiene Red Bull y todo el entorno, y todo el mundo juzgándote y creyendo que ya no eres tan bueno como antes.”

Checo Pérez estaría muy cerca de anunciar su regreso a la Fórmula 1. Foto: @SChecoPerez

¿Yuki podrá con el paquete?

¿Crees que Yuki dé el ancho en este asiento y rescate a Red Bull de este gran error de sacar a Checo Pérez y, sobre todo, de haber subido a Liam Lawson en su lugar?

Eso lo sabremos en el Gran Premio de Japón.

