Una de las infracciones más comunes que suelen cometer los conductores es estacionarse en zonas no autorizadas. Espacios peatonales, rampas, banquetas, carriles para ciclistas o viviendas particulares son algunos de los lugares en donde no está permitido dejar el auto. Para que no te sientas tentado a hacerlo, vamos a decirte de cuánto es la multa por estorbar la entrada de una casa en la CDMX.

Pese a la idea que muchas veces se tiene, en el caso de las viviendas, no se necesita colocar un letrero de “No estacionarse” para considerarse zona ilegal de estacionamiento. Si quieres conocer más, aquí te contamos a detalle qué dice el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Reglamento de tránsito en México

El Reglamento de Tránsito es un documento legal que estipula las medidas de protección y restricción que deben seguir todos los conductores para respetar el orden vial, además de salvaguardar su seguridad junto a la de sus acompañantes y peatones.

Imagen: Pixabay

Existen más de 30 reglamentos de tránsito en el país, los cuales, si bien tienen datos muy similares, pueden variar en pequeños detalles, motivo por el cual es importante conocer el correspondiente a tu demarcación, sobre todo considerando las sanciones que se pueden obtener al infringir cualquiera de las normas, por ejemplo:

Multa

Amonestaciones

Arresto administrativo

Suspensión de licencia

Cancelación de licencia

Talleres de concientización

Remoción temporal de vehículo

Multa por estacionarte afuera de una casa en la CDMX

El Reglamento de Tránsito de la CDMX tiene un apartado exclusivo que menciona todo lo relacionado sobre el estacionamiento de autos en vía pública.

En el título tercero del reglamento, capítulo uno, artículo 29 se menciona:

“Al estacionarse u ocupar la vía pública, se deberá hacer de forma momentánea, provisional o temporal, sin que represente una afectación al desplazamiento de peatones y circulación de vehículos, o se obstruya la entrada o salida de una cochera”.

La sanción para los conductores que infrinjan las condiciones establecidas será lo equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, así como un punto menos en la licencia para conducir. Cabe decir que la UMA tiene un valor actual de 103.74 pesos, por lo cual el costo de la multa sería de entre 1074 y 2074 pesos.

Imagen: Unsplash

Por consiguiente, el único caso donde es aceptable estacionarse afuera de una casa en la CDMX, es cuando esta es propia o cuando ambas partes aceptan y consienten el hecho. Aunque hay que decir que antes de recurrir a medios legales, se sugiere el diálogo previo entre los involucrados para el retiro del automóvil.

¿Dónde y cómo pagar tus infracciones de tránsito?

Para consultar tus multas de tránsito debes acceder al sitio web de la Secretaría de Administración y Finanzas. Al ingresar se te pedirá anotar las placas de tu vehículo y posteriormente se desplegará una lista donde aparecerán tus infracciones en caso de tenerlas.

En cuanto al pago, puedes realizarlo en la plataforma Llave CDMX. Si no tienes una cuenta puedes crearla al momento, ya que te piden pocos datos y es de fácil creación.

Finalmente, recuerda que también se acepta realizar el pago de tus multas en:

Oficina de la Secretaría de Administración y Finanzas

Kioscos de la tesorería

Tiendas de autoservicio

Sucursales bancarias

Considera y recuerda esta información para que las multas de tránsito no sean un problema para ti.

