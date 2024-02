Después de un domingo con contingencia ambiental activa, esta medida continúa vigente al día de hoy, 23 de febrero. Esto significa que la Zona Metropolitana del Valle de México presenta niveles superiores a 155 partículas por billón de ozono.

Dicho esto, la contingencia ambiental afecta principalmente a la Ciudad de México y Estado de México, lo que implica para reducir la cantidad de emisiones contaminantes, motivo por el que se limita la circulación de autos.

Contaminación en la CDMX: Foto: Iván Montaño

¿Qué autos no circulan el 23 de febrero?



La circulación de coches se verá limitada en estas entidades, cuyas restricciones por la contingencia ambiental son las siguientes:

Autos con holograma 2: sin poder circular.

Autos con holograma 1: no circulan aquellos con placa en terminación par (0, 2, 4, 6, 8) ni conformada solamente por letras.

Autos con holograma 0 y 00: no circulan aquellos con placa en terminación 9 y 0, equivalente al engomado amarillo.

Autos sin holograma de verificación, placas de auto antiguo, de demostración o traslado.

Taxis con holograma de verificación 1 y 2.

Las limitaciones de circulación a causa de la contingencia ambiental contemplan un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche, a no ser que la CAMe indique lo contrario durante el transcurso del día. Por otro lado, autos híbridos y eléctricos quedan exentos del Hoy No Circula.

#QueNoSeTePase: De 5 a 22 horas no circulan vehículos:

-Con holograma de verificación 2

-Con holograma 1, terminación de placa 0, 2, 4, 6, 8, 9 y matrícula conformada solo por letras

-Con holograma 0 y 00, engomado azul y terminación de placa 9 y 0#MovilidadCDMX pic.twitter.com/rLwrfBsI3k — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) February 23, 2024

¿Quién me puede detener si circulo durante la contingencia?

Las patrullas ambientales son las encargadas de detener y multar a los vehículos que circulen cuando no lo tienen permitido. La multa equivale a 20 Unidades de Medida y Actualización, que es equivalente a $2,171.40 más el retiro de una de las placas del coche.

Las patrullas ambientales se caracterizan por tener una torreta verde, además de que los operadores portan un chaleco color vino con detalles en verde.

Hay que estar pendientes de las noticias que comparta la CAMe en sus redes sociales para conocer el estatus de la contingencia ambiental para el resto del día de hoy, así como para mañana, pues podría significar que continúe el programa Hoy No Circula para otros vehículos.