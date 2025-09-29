A tan solo unos meses de que el Chirey Tiggo 7 PHEV hiciera su debut en México, la marca confirma la llegada de su siguiente apuesta híbrida: el Chirey Tiggo 8 PHEV. Ambos SUVs comparten la tecnología Chirey Super Hybrid (CSH), misma que busca lugar en el mercado de híbridos enchufables de nuestro país.

En Autopistas viajamos hasta Ecuador, al “centro del mundo”, para conocer de primera mano esta tecnología durante el CSH Tech Day Latam, un evento donde se puso a prueba la resistencia y eficiencia de la plataforma híbrida de Chirey.

Chirey Super Hybrid a prueba en Ecuador

Durante el CSH Tech Day Latam, se presentó el “Reto Panamericano”, un recorrido de 10 países y 8,900 km diseñado para demostrar la durabilidad de la batería de los modelos:

Tiggo 7 CSH

Tiggo 8 CSH

Tiggo 9 CSH

Las pruebas incluyeron condiciones extremas: manejo off-road, tráfico urbano, arranques y paradas frecuentes. A pesar de ello, los vehículos lograron mantener un consumo considerado por la marca como “ultra bajo”.

Además, se realizaron demostraciones de seguridad que reforzaron el plan global “Safety for Family”:

Resistencia a raspado con roca de alta dureza (México).

Exposición a agua de mar durante 54 horas (Indonesia).

Impacto en colisiones frontales (Sudáfrica).

Y, en Ecuador, una de las pruebas más controversiales: disparos con pistola 9 mm a la batería.

El resultado fueron 3 disparos a los puntos más vulnerables de la batería.A pesar de los impactos, la batería del sistema Chirey Super Hybrid no presentó humo ni chispas que implicaran un riesgo mayor. Solo se registró un ligero derrame del líquido refrigerante, lo cual no representa un peligro para la seguridad.

Chirey Tiggo 8 PHEV: potencia, autonomía y tecnología

El próximo lanzamiento en México, el Chirey Tiggo 8 CSH, contará con un motor 1.5 litros turbo que entrega 134 caballos de fuerza y 162 lb-pie de torque. A este bloque se suma una batería de litio-ferrofosfato de 18.3 kWh que ofrece:

201 hp de potencia total.

229 lb-pie de torque eléctrico.

Lo que en conjunto alcanzan:

Velocidad máxima de 180 km/h.

Aceleración de 0 a 100 km/h en 8.5 segundos.

La fuerza se transmite al eje delantero y, gracias a su batería, el Tiggo 8 PHEV permitirá un manejo 100% eléctrico con hasta 95 km de autonomía. En modo combinado, puede alcanzar una autonomía total de hasta 1,200 km.

¿Cuándo llega a México el Chirey Tiggo 8 PHEV?

Aunque aún no hay precios confirmados para el Chirey Tiggo 8 PHEV en México, se espera que sean revelados a mediados del próximo mes. Será entonces cuando tengamos más detalles sobre equipamiento, versiones y costos de este SUV híbrido enchufable.

