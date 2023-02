5 consejos para proteger la pintura de tu auto

Solemos pasar mucho tiempo en nuestros autos, razón por la cual disfrutamos cuando lo vemos limpio. Pero con el paso de los años es muy probable que su apariencia ya no sea la misma y una de las razones es que la pintura pierde su brillo, a menos que conozcas y apliques los consejos que te vamos a compartir.

Cuando se compra un auto, sin duda, uno de los factores que influyen mucho en la decisión es el color, y es que, a pesar de que tenemos que fijarnos en elementos como su desempeño mecánico, equipamiento de seguridad y rendimiento de combustible, sabemos que de la vista nace el amor.

No deje que tu auto pierda su encanto o devuélveselo con estos consejos infalibles para cuidar su pintura.

Factores que arruinan la pintura de tu auto

Hay que aceptarlo, por mucho que cuidemos nuestro auto, con el paso de los años este va perdiendo su encanto original, no solo porque es más probable que comience a presentar fallas mecánicas, sino porque la pintura se daña.



Imagen: Unsplash

Y es que, aunque no nos percatemos en el momento, la realidad es que las condiciones del ambiente afectan la carrocería, entre ellas:

La grava. Encontrar piedras en el camino puede dañar seriamente la pintura del auto, aunque es más común que suceda en la carretera, también en las ciudades puede pasar, piensa en todos los baches que tienes que cruzar y que podrían desprender rocas y objetos que salgan disparados directamente a la defensa o carrocería, explica la compañía Mapfre.

El sol. Aunque procures siempre dejar tu auto estacionado en un lugar cerrado, es inevitable que se exponga al sol en algún momento, el problema es que cuando esto se hace por largos periodos los rayos UV dañarán la pintura.

Lluvia y suciedad. Al igual que en el caso anterior, es casi imposible que tu auto no esté expuesto a condiciones como la lluvia, las hojas de los árboles o el excremento de pájaro, la mala noticia es que estos pueden afectar la pintura.

No lavarlo. El lavado es la mejor manera de evitar que las partículas, como el polvo, se adhieran a la pintura y la desgasten, lo mejor es hacerlo al menos cada dos semanas. Si no tienes tiempo de hacer esta tarea tú mismo o de llevarlo al autolavado al menos usa un paño de microfibra húmedo para remover la suciedad del carro. Y ten cuidado con los productos de limpieza que utilizas, no cualquier jabón está diseñado para el auto, y es importante revisar el producto antes de aplicarlo.



Imagen: Unsplash

¿Cómo cuidar la pintura de tu auto?

Si quieres que tu auto luzca bien por más tiempo, sigue estos tips para cuidar su pintura:

1. Cuando laves tu auto evita el uso de paños secos. Como ya mencionamos, si no tienes tiempo de lavar a conciencia tu vehículo, al menos quita la suciedad superficial con un paño de microfibra, pero no lo pases seco pues, como explica Mazda, esta práctica termina siendo perjudicial, ya que crea pequeñas rasgaduras en la pintura.

2. Aplica abundante cera. Para que parezca un “vehículo nuevo” utiliza cera que formará una capa artificial que cuida de la pintura, haciendo que ni la humedad ni el polvo puedan afectarle. Puedes aplicarla una vez cada cuatro meses, eso sí requiere de bastante tiempo y paciencia, por lo que quizá lo mejor sea llevarlo a un lugar especializado. Para saber si es necesario aplicar una nueva capa deja caer un poco de agua que deberá deslizarse sin problema. Eso sí, si vas a aplicar abrillantador o protector procura no hacerlo cuando haya mucho calor, ya que el sol acelera el secado y eso podría dejar algunas manchas blancas sobre la pintura.

3. Pulir la pintura. Esta es la mejor alternativa para eliminar las imperfecciones y revivir los colores pues ayuda a quitar rayones superficiales y recuperar el color y brillo originales. Este proceso solo se hace con una frecuencia de entre uno y tres años, dado que es un procedimiento que también implica desgaste, además se recomienda realizarlo en talleres especializados. Pero, si el color de tu auto es mate no recurras al pulido pues lo dañarás, advierte BMW.



Imagen: Unsplash

4. Procura estacionar en lugares cerrados. Sabemos que no siempre es posible, pero trata de mantener el vehículo el mayor tiempo posible en la sombra para proteger la pintura de los rayos ultravioletas del sol y del polvo del ambiente, esto especialmente si tu auto es de un color sólido y vivo como rojo o amarillo.

5. Si vas a lavar tu auto en casa y vas a utilizar una herramienta de lavado a presión cuida tu distancia, aunque solo se trate de agua, si lo acercas de más dañarás la pintura.

Con estos consejos tu auto lucirá limpio y brillante, ¡como nuevo!

