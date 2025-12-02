Más Información

Ataque armado en Plaza Arkana de Cuautitlán Izcalli; reportan dos personas muertas

Ernestina Godoy se reúne con nuevo fiscal en materia de Delincuencia Organizada; resalta su “capacidad técnica”

¿Quiénes son los 43 aspirantes a la titularidad de la FGR?; consulta todos los nombres aquí

Sheinbaum lamenta fallecimiento de madre de Clara Brugada; expresa su solidaridad a la jefa de Gobierno

Fallece Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada; Gobierno de la CDMX expresa su pésame

Diputado Arturo Ávila denuncia a PAN ante INE; acusa de simular propaganda con Edson Andrade

Fiscalía de Sonora detecta documentación apócrifa en caso Waldo’s; concluyen peritajes clave del incendio

Hermosillo no olvida a las 24 víctimas del incendio en Waldo’s; tragedia deja afectaciones y un luto permanente

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó “Diario de una transición histórica”, un libro en el que narra los meses entre su triunfo electoral y su toma de posesión. Una crónica personal que también funciona como una pieza de legitimación política. ¿Qué nos dice sobre la forma en que Sheinbaum quiere ser recordada? ¿Y qué nos revela sobre la relación de continuidad con su antecesor, Andrés Manuel López Obrador? Vanessa Romero, abogada y analista política, nos habla al respecto.

En otros temas: “Jugosa” navidad para diputados y senadores. Recibirán más de 208 mdp en aguinaldos y apoyos / Mientras las negociaciones en torno a la guerra en Ucrania continúan, Trump y Putin impulsan un plan que privilegia inversiones y activos rusos congelados.

