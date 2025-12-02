La presidenta Claudia Sheinbaum publicó “Diario de una transición histórica”, un libro en el que narra los meses entre su triunfo electoral y su toma de posesión. Una crónica personal que también funciona como una pieza de legitimación política. ¿Qué nos dice sobre la forma en que Sheinbaum quiere ser recordada? ¿Y qué nos revela sobre la relación de continuidad con su antecesor, Andrés Manuel López Obrador? Vanessa Romero, abogada y analista política, nos habla al respecto.

En otros temas: “Jugosa” navidad para diputados y senadores. Recibirán más de 208 mdp en aguinaldos y apoyos / Mientras las negociaciones en torno a la guerra en Ucrania continúan, Trump y Putin impulsan un plan que privilegia inversiones y activos rusos congelados.