Más Información

Roberto Velasco se estrena como canciller; alista posible reunión Sheinbaum-Lula con ministro de Exteriores de Brasil

Roberto Velasco se estrena como canciller; alista posible reunión Sheinbaum-Lula con ministro de Exteriores de Brasil

Senado declara constitucional reforma contra “pensiones doradas”; Morena asegura reforzar austeridad

Senado declara constitucional reforma contra “pensiones doradas”; Morena asegura reforzar austeridad

VIDEO: Ricardo Belmont, candidato presidencial de Perú, halagó a AMLO en una mañanera; “hombre con características singulares”, le dijo

VIDEO: Ricardo Belmont, candidato presidencial de Perú, halagó a AMLO en una mañanera; “hombre con características singulares”, le dijo

Gobierno de México concluye reparación integral para las víctimas del Tren Interoceánico; blindan montos por seguridad

Gobierno de México concluye reparación integral para las víctimas del Tren Interoceánico; blindan montos por seguridad

"Tenemos el corazón con ustedes"; Sheinbaum celebra rescate de trabajador en mina Santa Fe y destaca labores del Ejército

"Tenemos el corazón con ustedes"; Sheinbaum celebra rescate de trabajador en mina Santa Fe y destaca labores del Ejército

La luz de su linterna salvó a segundo minero; así fue el rescate de Francisco Nájera, trabajador de la mina Santa Fe

La luz de su linterna salvó a segundo minero; así fue el rescate de Francisco Nájera, trabajador de la mina Santa Fe

Asesinan a mujer trans en Pueblo Mágico de Morelos; agresores habrían escapado a bordo de una motocicleta

Asesinan a mujer trans en Pueblo Mágico de Morelos; agresores habrían escapado a bordo de una motocicleta

Lluvia de este martes provoca inundaciones en Iztapalapa; colonia Ejército de Oriente, de las más afectadas

Lluvia de este martes provoca inundaciones en Iztapalapa; colonia Ejército de Oriente, de las más afectadas

Donald Trump anunció un cese al fuego en Medio Oriente, pero en la región, esto parece ser más una pausa armada, provisional, llena de condiciones, y con muchas contradicciones. ¿Qué está sucediendo? Mauricio Meschoulam, especialista en terrorismo, mediación y paz, nos habla al respecto.

En otros temas:

El FMI advierte que las guerras dejan un daño más duradero que cualquier crisis financiera. Prepara un ajuste a la baja del crecimiento global / El gobierno de México abre la posibilidad de que se pueda obtener energía vía fracking.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]