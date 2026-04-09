Más Información
Roberto Velasco se estrena como canciller; alista posible reunión Sheinbaum-Lula con ministro de Exteriores de Brasil
Senado declara constitucional reforma contra “pensiones doradas”; Morena asegura reforzar austeridad
VIDEO: Ricardo Belmont, candidato presidencial de Perú, halagó a AMLO en una mañanera; “hombre con características singulares”, le dijo
Gobierno de México concluye reparación integral para las víctimas del Tren Interoceánico; blindan montos por seguridad
"Tenemos el corazón con ustedes"; Sheinbaum celebra rescate de trabajador en mina Santa Fe y destaca labores del Ejército
La luz de su linterna salvó a segundo minero; así fue el rescate de Francisco Nájera, trabajador de la mina Santa Fe
Asesinan a mujer trans en Pueblo Mágico de Morelos; agresores habrían escapado a bordo de una motocicleta
Donald Trump anunció un cese al fuego en Medio Oriente, pero en la región, esto parece ser más una pausa armada, provisional, llena de condiciones, y con muchas contradicciones. ¿Qué está sucediendo? Mauricio Meschoulam, especialista en terrorismo, mediación y paz, nos habla al respecto.
En otros temas:
El FMI advierte que las guerras dejan un daño más duradero que cualquier crisis financiera. Prepara un ajuste a la baja del crecimiento global / El gobierno de México abre la posibilidad de que se pueda obtener energía vía fracking.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]