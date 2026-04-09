Donald Trump anunció un cese al fuego en Medio Oriente, pero en la región, esto parece ser más una pausa armada, provisional, llena de condiciones, y con muchas contradicciones. ¿Qué está sucediendo? Mauricio Meschoulam, especialista en terrorismo, mediación y paz, nos habla al respecto.

En otros temas:

El FMI advierte que las guerras dejan un daño más duradero que cualquier crisis financiera. Prepara un ajuste a la baja del crecimiento global / El gobierno de México abre la posibilidad de que se pueda obtener energía vía fracking.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.