Caso Carlos Manzo: Noroña se lanza contra Grecia Quiroz; señala que va por candidatura a gobierno de Michoacán
"Métete conmigo… aquí te espero"; diputado del Movimiento del Sombrero responde a Noroña por críticas a Grecia Quiroz
Bloqueos carreteros: estas son las vialidades que continúan cerradas por campesinos y transportistas, hoy 25 de noviembre
Tortilla rebasa los 30 pesos en varios estados; Anpec alerta que el precio seguirá subiendo en enero
En medio de la negociación de un plan de paz, Rusia vuelve a atacar Ucrania. Desde Kiev, una crónica sobre la guerra y lo que implica para los ucranianos vivir bajo la amenaza constante de ataques con drones y misiles. El testimonio de periodistas latinoamericanos que vivieron el más reciente ataque desde un bunker en la capital ucraniana.
En otro tema: Diputados anuncian ajuste a la iniciativa de Ley de Aguas de Sheinbaum tras fuertes críticas de campesinos y especialistas.
