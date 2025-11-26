En medio de la negociación de un plan de paz, Rusia vuelve a atacar Ucrania. Desde Kiev, una crónica sobre la guerra y lo que implica para los ucranianos vivir bajo la amenaza constante de ataques con drones y misiles. El testimonio de periodistas latinoamericanos que vivieron el más reciente ataque desde un bunker en la capital ucraniana.

En otro tema: Diputados anuncian ajuste a la iniciativa de Ley de Aguas de Sheinbaum tras fuertes críticas de campesinos y especialistas.