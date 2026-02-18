"The Lobster" (La Langosta) ¿Te imaginas vivir en un mundo donde tienes 45 días para enamorarte o te convierten en un animal? Desmenuzamos "The Lobster" (La Langosta), la obra maestra de Yorgos Lanthimos que critica la presión social por tener pareja. Marlen confiesa por qué elegiría ser un ajolote y César nos cuenta su miedo a ser un guajolote

"A él no le gustas tanto" Una dosis de realidad con "A él no le gustas tanto": ¿Por qué seguimos justificando que no nos llamen? Hablamos de responsabilidad afectiva, "posadas de solteros" traumáticas y por qué el amor propio debería ser la prioridad este 14 de febrero

La película de la semana: "La Cabra" (GOAT) Daniel Sosa da voz a Pierre Chéron, un caballo de sonrisa y peinado perfecto que humilla a sus rivales en la cabra que cambió el juego: GOAT

