La Ley de Amparo fue aprobada en el Senado luego de algunos cambios hechos en San Lázaro. Ahora está en manos del Ejecutivo. Pero, ¿qué cambió finalmente y por qué se han encendido las alertas entre juristas? ¿Qué efectos tendrá en el acceso a la justicia? Gerardo Carrasco, socio del despacho Soledad & Carrasco Abogados, nos habla al respecto.

