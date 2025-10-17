Más Información
Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla; ve conflicto de interés con estudio que diseñó obra en su casa
PAN alista su relanzamiento con marcha partidista; promete "nuevas ideas" sin renunciar a "los mismos valores", aquí los detalles
La Ley de Amparo fue aprobada en el Senado luego de algunos cambios hechos en San Lázaro. Ahora está en manos del Ejecutivo. Pero, ¿qué cambió finalmente y por qué se han encendido las alertas entre juristas? ¿Qué efectos tendrá en el acceso a la justicia? Gerardo Carrasco, socio del despacho Soledad & Carrasco Abogados, nos habla al respecto.
En otros temas:
El PAN decide poner fin a su alianza con el PRI para relanzar su imagen rumbo al 2027 / Banco Mundial y FMI celebran sus Reuniones Anuales 2025 / Estados Unidos se prepara para la marcha “No Kings” en rechazo al autoritarismo de Trump.