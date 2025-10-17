Más Información

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla; ve conflicto de interés con estudio que diseñó obra en su casa

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

PAN alista su relanzamiento con marcha partidista; promete "nuevas ideas" sin renunciar a "los mismos valores", aquí los detalles

Se estrella avión privado en municipio de Bath, Michigan; aeronave tenía registro en México

Dan de alta a último paciente hospitalizado en el ISSSTE por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

VIDEO Pobladores de Hidalgo utilizan dron para llevar comida a comunidades aisladas

Filtración de gas en cocina del Hotel ST Regis deja 12 personas intoxicadas

La Ley de Amparo fue aprobada en el Senado luego de algunos cambios hechos en San Lázaro. Ahora está en manos del Ejecutivo. Pero, ¿qué cambió finalmente y por qué se han encendido las alertas entre juristas? ¿Qué efectos tendrá en el acceso a la justicia? Gerardo Carrasco, socio del despacho Soledad & Carrasco Abogados, nos habla al respecto.

En otros temas:

El PAN decide poner fin a su alianza con el PRI para relanzar su imagen rumbo al 2027 / Banco Mundial y FMI celebran sus Reuniones Anuales 2025 / Estados Unidos se prepara para la marcha “No Kings” en rechazo al autoritarismo de Trump.

