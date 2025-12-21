En el marco del 25 aniversario de la marca en nuestro país, platicamos a fondo sobre la transformación de Renault, desde su retorno triunfal hasta la llegada de modelos electrificados como el Megane E-Tech, la Koleos Híbrida y el nuevo Arkana Mild Hybrid.

¿Qué tan real es el mito de que los autos franceses son delicados? Ernesto nos revela cómo gestionan la calidad, la independencia de su nuevo almacén de refacciones en Toluca y por qué la "obsesión por el cliente" es el eje central de su estrategia para 2026. Además, le preguntamos lo que todos queremos saber: ¿Veremos pronto el Renault 5 o el nuevo Clio en México?

