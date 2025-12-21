Más Información

Pierden 81 mil usuarios rutas aéreas México-EU

Sheinbaum inaugura nueva central eléctrica en Querétaro; "yo quiero mucho a CFE", dice

La Armada incauta cerca de 30 kilos de cocaína en Acapulco, Guerrero; inician investigación

Cae "La Piruja", objetivo prioritario en Baja California; es integrante de alto rango del crimen organizado en Sinaloa

Condenan violencia digital contra artista tras ganar concurso del INE

2025: De lo bueno, poco, por Lázaro Azar

No hay esperanza que quepa en este cuadro, un cuento de Guillermo Arreola

El último payaso: un cuento de Martín Solares

En el marco del 25 aniversario de la marca en nuestro país, platicamos a fondo sobre la transformación de Renault, desde su retorno triunfal hasta la llegada de modelos electrificados como el Megane E-Tech, la Koleos Híbrida y el nuevo Arkana Mild Hybrid.

¿Qué tan real es el mito de que los autos franceses son delicados? Ernesto nos revela cómo gestionan la calidad, la independencia de su nuevo almacén de refacciones en Toluca y por qué la "obsesión por el cliente" es el eje central de su estrategia para 2026. Además, le preguntamos lo que todos queremos saber: ¿Veremos pronto el Renault 5 o el nuevo Clio en México?

