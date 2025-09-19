Se dieron a conocer amparos en favor de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en contra cualquier orden de aprehensión. Ellos aseguran que no los solicitaron y acusaron un nuevo montaje para desacreditar a su familia. Pero, ¿quién los promovió? ¿Qué buscan evitar y qué hay detrás del escándalo del huachicol fiscal que los rodea? Miguel Meza, presidente de Defensores AC, nos habla al respecto.

En otros temas:

Autoridades de México y Estados Unidos congelan bienes de 22 personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa / Relevo generacional: FEMSA anuncia plan de sucesión en la Dirección General.