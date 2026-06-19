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El Mundial suele contarse desde los estadios, las alineaciones, los goles, los jugadores y, por supuesto, desde esa histeria colectiva que durante un mes convierte a millones de personas en directores técnicos de sofá. Pero también se puede contar de otra manera: como un mapa del mundo. Como una excusa para hablar de países, fronteras, migraciones, guerras, identidades, desigualdades, himnos, banderas y memorias compartidas. Gina Jaramillo, historiadora del arte, escritora y locutora; y Mariana Anzorena, futbolera, coach de baloncesto y periodista, nos presentan su más reciente libro: Peloti y el mundial.
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