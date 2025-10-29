Más Información
San Lázaro avala en lo general Ley de Extorsión en México; plantea sanciones de hasta 25 años de prisión
Se reúnen embajador Johnson, De la Fuente y Raymundo Morales tras ataque de EU a “narcolanchas”; acuerdan coordinación marítima
FGR va por extradición a México de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont; es acusado del desvío de 3 mil mdp
Harfuch se reúne con productores de limón en Apatzingán; homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune, afirma
Avanza recuperación de Jazlyn Azuleth, nieta de la señora Alicia Matías, afectada por explosión de pipa de gas en Iztapalapa
Mientras pipas clandestinas circulan por el Valle de México vendiendo agua extraída ilegalmente, la Fiscalía del Estado de México lanza un operativo sin precedentes en 49 municipios para desmantelar redes criminales que lucran con pozos, ductos y conexiones irregulares. ¿Quiénes están detrás del huachicol del agua? Jorge Fernández Menéndez, periodista, nos habla al respecto.
En otros temas: Diputados aprueban la Ley General contra la Extorsión, uno de los delitos más extendidos y dañinos en el país / Estados Unidos y Japón anuncian una “nueva era dorada” en su alianza, tras la firma de un acuerdo clave sobre tierras y minerales esenciales para la fabricación de tecnología avanzada.
