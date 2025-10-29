Mientras pipas clandestinas circulan por el Valle de México vendiendo agua extraída ilegalmente, la Fiscalía del Estado de México lanza un operativo sin precedentes en 49 municipios para desmantelar redes criminales que lucran con pozos, ductos y conexiones irregulares. ¿Quiénes están detrás del huachicol del agua? Jorge Fernández Menéndez, periodista, nos habla al respecto.

En otros temas: Diputados aprueban la Ley General contra la Extorsión, uno de los delitos más extendidos y dañinos en el país / Estados Unidos y Japón anuncian una “nueva era dorada” en su alianza, tras la firma de un acuerdo clave sobre tierras y minerales esenciales para la fabricación de tecnología avanzada.