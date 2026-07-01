Se cumplen exactamente seis años de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Pero, lo verdaderamente importante es que hoy entra en operación una disposición que fue polémica desde que el acuerdo fue firmado: la llamada cláusula sunset o cláusula de revisión y caducidad. ¿Qué podemos esperar de este proceso? Antonio Ortíz-Mena, Fundador y presidente de AOM Advisors, nos habla al respecto. Links a los artículos de Antonio Ortíz-Mena:https://www.atlanticcouncil.org/dispatches/whats-at-stake-in-the-usmca-review-is-a-stronger-safer-and-more-prosperous-north-america/https://www.americasquarterly.org/article/getting-the-china-dimension-of-usmca-right/

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