Atlanta.— Una Inglaterra que no ha logrado sacudirse las dudas busca disipar todo recelo contra una República del Congo sin complejos, selección que logró incomodar a Portugal y Colombia en la fase previa.

Luego de un arranque muy convincente contra Croacia (4-2), los Tres Leones han revivido los viejos fantasmas del pánico escénico inglés en las grandes citas, fruto de sus dos encuentros posteriores: el engorroso empate a cero con Ghana y un triunfo por 2-0 sobre los panameños que se consideraba un trámite y que costó de más.

La narrativa entre los medios británicos es que Thomas Tuchel ha logrado construir un equipo ganador, pero que aún no ha demostrado ser lo suficientemente regular.

No lo suficiente como para convencer a la afición —que ha visto al equipo perder dos finales de Eurocopa seguidas— de que la sequía de 60 años sin un gran trofeo en la vitrina se acabará en este Mundial.

Lo cierto es que el técnico alemán cuenta con un Harry Kane cada día más líder y polivalente, un Jude Bellingham que está sonriendo con la escuadra nacional en este campeonato.

Delante tendrá a una República Democrática del Congo que supo competir muy bien en un grupo duro. La tónica de Los Leopardos contra los dos grandes nombres que ha encarado en lo que va de Mundial, Portugal (1-1) y Colombia (1-0), fue la de mantener un bloque bajo muy ordenado, esforzado y buscar las transiciones rápidas especialmente por las bandas.

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Nada hace sospechar que contra Inglaterra el francés Sébastien Desabre vaya a cambiar ese libreto. La habilidad de Aaron Wan-Bissaka o del delantero Yoane Wissa, dos futbolistas que conocen la Premier, serán las claves para buscar una nueva sorpresa.

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