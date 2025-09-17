El escándalo de huachicol fiscal revela redes de corrupción al interior de la Secretaría de Marina, que alcanzan mandos medios y altos. La confianza institucional ha sido dañada y todo esto trae implicaciones en materia de seguridad. ¿Cómo se ha fracturado la imagen de una fuerza que se creía incorruptible? David Saucedo, experto en temas de seguridad y consultor en programas de gobierno, nos habla al respecto.

