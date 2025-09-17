Más Información
Juan José Ponce Félix "El Ruso", aliado de "El Mayo" y enemigo de "Los Chapitos"; así lo describe la DEA
Jueza ordena prolongar censura contra Tribuna de Campeche y el periodista Jorge González por caso Sansores
Líderes internacionales felicitan a México con Sheinbaum como primera presidenta en dar el Grito de Independencia
Desfile militar 16 de septiembre: Ejército llama a la unidad nacional para desterrar a la delincuencia y la violencia
Activan doble alerta por lluvias fuertes y caída de granizo en 14 alcaldías de CDMX; 8 demarcaciones están en rojo
“Mi hermana es la más grave del hospital”; María bajó del microbús el día de la tragedia y corrió, pero el fuego la alcanzó
El escándalo de huachicol fiscal revela redes de corrupción al interior de la Secretaría de Marina, que alcanzan mandos medios y altos. La confianza institucional ha sido dañada y todo esto trae implicaciones en materia de seguridad. ¿Cómo se ha fracturado la imagen de una fuerza que se creía incorruptible? David Saucedo, experto en temas de seguridad y consultor en programas de gobierno, nos habla al respecto.
En otros temas: Tensión aérea: Estados Unidos ordena el fin de la alianza Delta–Aeroméxico / Donald Trump demanda al New York Times por difamación / La Fiscalía de Utah solicitó la pena de muerte para Tyler Robinson, el joven acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk.