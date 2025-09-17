Más Información

Juan José Ponce Félix "El Ruso", aliado de "El Mayo" y enemigo de "Los Chapitos"; así lo describe la DEA

Juan José Ponce Félix "El Ruso", aliado de "El Mayo" y enemigo de "Los Chapitos"; así lo describe la DEA

México, Estados Unidos y Canadá lanzan consulta previa a la revisión del T-MEC en 2026

México, Estados Unidos y Canadá lanzan consulta previa a la revisión del T-MEC en 2026

Jueza ordena prolongar censura contra Tribuna de Campeche y el periodista Jorge González por caso Sansores

Jueza ordena prolongar censura contra Tribuna de Campeche y el periodista Jorge González por caso Sansores

Líderes internacionales felicitan a México con Sheinbaum como primera presidenta en dar el Grito de Independencia

Líderes internacionales felicitan a México con Sheinbaum como primera presidenta en dar el Grito de Independencia

Desfile militar 16 de septiembre: Ejército llama a la unidad nacional para desterrar a la delincuencia y la violencia

Desfile militar 16 de septiembre: Ejército llama a la unidad nacional para desterrar a la delincuencia y la violencia

Activan doble alerta por lluvias fuertes y caída de granizo en 14 alcaldías de CDMX; 8 demarcaciones están en rojo

Activan doble alerta por lluvias fuertes y caída de granizo en 14 alcaldías de CDMX; 8 demarcaciones están en rojo

“Mi hermana es la más grave del hospital”; María bajó del microbús el día de la tragedia y corrió, pero el fuego la alcanzó

“Mi hermana es la más grave del hospital”; María bajó del microbús el día de la tragedia y corrió, pero el fuego la alcanzó

Aumentan a 17 los fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Aumentan a 17 los fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

El escándalo de huachicol fiscal revela redes de corrupción al interior de la Secretaría de Marina, que alcanzan mandos medios y altos. La confianza institucional ha sido dañada y todo esto trae implicaciones en materia de seguridad. ¿Cómo se ha fracturado la imagen de una fuerza que se creía incorruptible? David Saucedo, experto en temas de seguridad y consultor en programas de gobierno, nos habla al respecto.

En otros temas: Tensión aérea: Estados Unidos ordena el fin de la alianza Delta–Aeroméxico / Donald Trump demanda al New York Times por difamación / La Fiscalía de Utah solicitó la pena de muerte para Tyler Robinson, el joven acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses