La OTAN atraviesa una de sus mayores tensiones en décadas: las amenazas de Donald Trump sobre quedarse con Groenlandia ponen en jaque la cohesión del bloque. Brenda Estefan, analista internacional, nos habla al respecto.

En otros temas: Polémica e incertidumbre por avión militar de EUA en Toluca y aviso de la FAA sobre operaciones militares en el Pacífico / BitChat: la apuesta de Jack Dorsey por una mensajería sin conexión, sin cuentas y sin vigilancia.