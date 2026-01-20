Más Información
Grecia Quiroz se dice dispuesta a ser investigada por el homicidio de Carlos Manzo; califica acusaciones como “absurdas”
INE valida iniciativa ciudadana de “Salvemos México” para reforma electoral; San Lázaro alista inicio de proceso legislativo
Profeco presiona a Ocesa tras 4 mil 700 quejas de fans de BTS; exige claridad en precios y paquetes VIP
Semarnat frena proyecto para ampliar el Puerto de Manzanillo; detecta riesgo permanente para manglares y especies marinas
La OTAN atraviesa una de sus mayores tensiones en décadas: las amenazas de Donald Trump sobre quedarse con Groenlandia ponen en jaque la cohesión del bloque. Brenda Estefan, analista internacional, nos habla al respecto.
En otros temas: Polémica e incertidumbre por avión militar de EUA en Toluca y aviso de la FAA sobre operaciones militares en el Pacífico / BitChat: la apuesta de Jack Dorsey por una mensajería sin conexión, sin cuentas y sin vigilancia.
