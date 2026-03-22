Natalia Botello se corona campeona en esgrima de la NCAA y hace historia para México; Al menos 22 países denunciaron el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y dijeron estar listos para contribuir a una navegación segura por este paso; Six Flags México celebra la llegada de la primavera con Spring Celebration, festival que celebra el espíritu de esta temporada.