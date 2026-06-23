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Hablar del Mundial 2026 también implica dejar a un lado la cancha. Hemos visto goles, camisetas, estadios llenos y narradores al borde del colapso emocional. Pero también hay hoteles, restaurantes, transporte, empleos temporales, inversión y turismo. El Mundial llega en un momento delicado para México: con crecimiento débil, incertidumbre por el T-MEC, presiones externas y una economía que necesita mucho más que una buena taquilla para despegar. La duda es ¿cuánto de toda esta fiesta deportiva se convierte realmente en crecimiento para México y para la región? Sofía Ramírez, directora de México ¿Cómo Vamos?, nos habla al respecto.
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