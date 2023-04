El New York Times ha investigado el uso del software espía Pegasus por los gobiernos de Calderón; Peña y ahora López Obrador. Natalie Kitroeff, jefa de la oficina en México de The New York Times, nos habla al respecto.





En otros temas: La Suprema Corte de Justicia invalida la reforma por la que se trasladaba el control de la Guardia Nacional a la Sedena / El INEGI dejará de publicar información en materia educativa a petición de la SEP.