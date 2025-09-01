Más Información

Hoy regresan a las aulas 23.4 millones de estudiantes: SEP

Hoy regresan a las aulas 23.4 millones de estudiantes: SEP

Reaparece Pío López Obrador tras exoneración del INE y alega daño emocional por videos; “una disculpa no alcanza”, dice

Reaparece Pío López Obrador tras exoneración del INE y alega daño emocional por videos; “una disculpa no alcanza”, dice

Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

Fernández Noroña cuestiona a alcalde de Tepoztlán por cobrarle impuestos; "es un incompetente", dice

Fernández Noroña cuestiona a alcalde de Tepoztlán por cobrarle impuestos; "es un incompetente", dice

Muere el médico Arnoldo Kraus, destacado investigador y referente en bioética; UNAM se solidariza con sus familiares

Muere el médico Arnoldo Kraus, destacado investigador y referente en bioética; UNAM se solidariza con sus familiares

Captan en video a exgobernador de Querétaro en riña; asegura que defendía a una mujer

Captan en video a exgobernador de Querétaro en riña; asegura que defendía a una mujer

Fiscalía de Zacatecas confirma que cuerpo hallado en SLP es de Karina, la madre buscadora; fue reconocida por su familia

Fiscalía de Zacatecas confirma que cuerpo hallado en SLP es de Karina, la madre buscadora; fue reconocida por su familia

Protestan por abuso sexual de niña de 9 años dentro de instalaciones de la Sedena en Cozumel; detienen a presunto responsable

Protestan por abuso sexual de niña de 9 años dentro de instalaciones de la Sedena en Cozumel; detienen a presunto responsable

Hoy, en :

  • Claudia Sheinbaum presenta su primer informe de gobierno con sus 10 prioridades como presidenta. ¿Va en serio o puro discurso?
  • El Maratón CDMX 2025 fue una locura: atletas de Etiopía brillan, México se emociona… y Tláloc se roba el show con un aguacero nivel apocalipsis.
  • Hablamos de la crisis en Gaza y cómo Greta Thunberg y activistas de 44 países desafiaron todo para llevar ayuda humanitaria.
  • En Venezuela, los chavistas marchan contra EE. UU., mientras el clima político se calienta.
  • ¿Amazon te "vendió" pelis que en realidad no son tuyas? Se viene una posible demanda colectiva y aquí te explicamos el chisme.
  • Y para el regreso a clases 2025, te damos el kit de emergencia definitivo: lo que sí o sí debe ir en la mochila (spoiler: no es solo una libreta y lápices)

Prepárate para un episodio con datos, contexto y buena vibra. Dale play y ¡entérate! 🧠⚡

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses