Más Información
Reaparece Pío López Obrador tras exoneración del INE y alega daño emocional por videos; “una disculpa no alcanza”, dice
Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice
Fernández Noroña cuestiona a alcalde de Tepoztlán por cobrarle impuestos; "es un incompetente", dice
Muere el médico Arnoldo Kraus, destacado investigador y referente en bioética; UNAM se solidariza con sus familiares
Fiscalía de Zacatecas confirma que cuerpo hallado en SLP es de Karina, la madre buscadora; fue reconocida por su familia
Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL:
- Claudia Sheinbaum presenta su primer informe de gobierno con sus 10 prioridades como presidenta. ¿Va en serio o puro discurso?
- El Maratón CDMX 2025 fue una locura: atletas de Etiopía brillan, México se emociona… y Tláloc se roba el show con un aguacero nivel apocalipsis.
- Hablamos de la crisis en Gaza y cómo Greta Thunberg y activistas de 44 países desafiaron todo para llevar ayuda humanitaria.
- En Venezuela, los chavistas marchan contra EE. UU., mientras el clima político se calienta.
- ¿Amazon te "vendió" pelis que en realidad no son tuyas? Se viene una posible demanda colectiva y aquí te explicamos el chisme.
- Y para el regreso a clases 2025, te damos el kit de emergencia definitivo: lo que sí o sí debe ir en la mochila (spoiler: no es solo una libreta y lápices)
Prepárate para un episodio con datos, contexto y buena vibra. Dale play y ¡entérate! 🧠⚡