Tribunal salva a José Luis Abarca exalcalde de Iguala; frena ejecución de sentencia de 92 años por secuestro
Hacienda niega responsabilidad en endeudamiento de Pemex; insiste en que no habrá aumento de impuestos
Yerno de Trump se asocia con el exsecretario Luis Videgaray; lanzan startup de IA para empresas y gobierno
Peña Nieto no quiso gobernar, dejó el país en manos de Videgaray y Osorio Chong: Elba Esther Gordillo
Fiscalías de CDMX y Edomex ubican casa donde habrían permanecido secuestrados B-King y DJ Regio Clown
El caso del 'Rancho Izaguirre' es un recordatorio brutal de hasta dónde puede llegar la violencia en México: desapariciones, silencios forzados y comunidades marcadas por el miedo. Sandra Romandía, periodista de investigación; autora de 'Testigos del Horror', nos habla al respecto.
Decisión de política monetaria hoy en Banxico; la inflación volvió a repuntar en septiembre / Zelensky y la postura de Trump frente al conflicto en Ucrania marcan el tono del debate global en la Asamblea General de la ONU.