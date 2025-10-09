Estados Unidos sigue redefiniendo las reglas comerciales, aunque no de forma clara y pareja. Donald Trump ha comenzado a plantear acuerdos distintos con México y Canadá. ¿Qué sigue entonces para el TMEC? Antonio Ortiz-Mena, Fundador y presidente de AOM Advisors, nos habla al respecto.

En otros temas:

El oro alcanza récord histórico en medio del cierre de gobierno en EUA y la inestabilidad política y económica global / Trump anuncia un alto al fuego entre Israel y Hamás: ¿avance diplomático o jugada política?