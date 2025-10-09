Más Información
Corte aplaza revisión de cobro de impuesto de 2% a repartidores de Uber, Didi, Rappi; trabajadores se manifiestan
Corte rechaza analizar amparo sobre corridas de toros en CDMX; seis ministros se pronuncian en contra de atraer el proyecto
Diputados reciben iniciativa de Ley de Aguas propuesta por Sheinbaum; proyecto establece un fondo de reserva de aguas nacionales
"No hay noticias" sobre extradición de Tomás Zerón, dice Embajadora de Israel; apelación de Andrés Roemer no ha terminado
Reportan hallazgo del cuerpo sin vida de Itzel Díaz González; estaba dentro de cisterna del domicilio de hombre con quien salió a cenar
Estados Unidos sigue redefiniendo las reglas comerciales, aunque no de forma clara y pareja. Donald Trump ha comenzado a plantear acuerdos distintos con México y Canadá. ¿Qué sigue entonces para el TMEC? Antonio Ortiz-Mena, Fundador y presidente de AOM Advisors, nos habla al respecto.
En otros temas:
El oro alcanza récord histórico en medio del cierre de gobierno en EUA y la inestabilidad política y económica global / Trump anuncia un alto al fuego entre Israel y Hamás: ¿avance diplomático o jugada política?