Tras más de 7 horas, bomberos controlan incendio de bodega de colchones en Ecatepec; operaba sin autorización

Sheinbaum se reúne con Masahiro Moro, CEO de Mazda; hablan sobre inversiones y el Plan México

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala

Sheinbaum reacciona a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión; "que la Cámara de Diputados tome sus sanciones"

Noroña confirma licencia por 12 días en el Senado; viajará a Palestina

Pemex incrementa trabajos para contener fuga en oleoducto Poza Rica-Madero en Veracruz

Asesinan a subsecretario de Seguridad de Indaparapeo, Michoacán

Imputan a Donovan "N", segundo detenido por asesinato del abogado David Cohen, homicidio calificado; queda en prisión preventiva

El Gobierno federal y las empresas aseguradoras llegaron a un acuerdo después de meses de tensión por el cobro retroactivo de impuestos. Pero, ¿qué se negoció, cuánto se pagará, y qué significa esto para quienes tienen un seguro? Carlos Ramírez, socio de Integralia Consultores, nos habla al respecto.

En otros temas: Gerardo Fernández Noroña dejará el Senado para viajar a Palestina. Su decisión enciende nuevas alertas / Sanae Takaichi, primera mujer en liderar Japón, abre una nueva era para la política del país.

