Tras más de 7 horas, bomberos controlan incendio de bodega de colchones en Ecatepec; operaba sin autorización
Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala
Sheinbaum reacciona a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión; "que la Cámara de Diputados tome sus sanciones"
El Gobierno federal y las empresas aseguradoras llegaron a un acuerdo después de meses de tensión por el cobro retroactivo de impuestos. Pero, ¿qué se negoció, cuánto se pagará, y qué significa esto para quienes tienen un seguro? Carlos Ramírez, socio de Integralia Consultores, nos habla al respecto.
En otros temas: Gerardo Fernández Noroña dejará el Senado para viajar a Palestina. Su decisión enciende nuevas alertas / Sanae Takaichi, primera mujer en liderar Japón, abre una nueva era para la política del país.
