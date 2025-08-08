Más Información
Plurinominales, un “monopolio” de asientos para líderes partidistas: Pablo Gómez; no hay regresión, defiende reforma electoral
México es vulnerable por depender del gas natural de EU, advierte Pemex; llama a considerar a proveedores de otros países
Nuevo episodio de censura en Morelos; acusan al periodista Paco Cedeño de violencia política y piden multa de 60 mil pesos
Gobernador de Oaxaca solicita suspender comercialización de huaraches de Adidas; exige reconocer el origen del diseño
Mil pesos que cobraron con la vida de un niño; esto es lo que se sabe del caso de Fernandito en Los Reyes La Paz
Vecinos de menor asesinado en Los Reyes La Paz realizan memorial; colocan globos, flores y veladoras
Después de casi 20 años preso sin sentencia, Israel Vallarta salió de prisión. Su liberación no cayó del cielo: llegó con una sentencia absolutoria firmada por una jueza federal que desmontó, pieza por pieza, el caso construido desde 2005, abriendo la discusión sobre la prisión preventiva en México. ¿Qué hay detrás del caso? ¿Justicia o política? José Luis Nassar, abogado penalista, nos habla al respecto.