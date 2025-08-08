Después de casi 20 años preso sin sentencia, Israel Vallarta salió de prisión. Su liberación no cayó del cielo: llegó con una sentencia absolutoria firmada por una jueza federal que desmontó, pieza por pieza, el caso construido desde 2005, abriendo la discusión sobre la prisión preventiva en México. ¿Qué hay detrás del caso? ¿Justicia o política? José Luis Nassar, abogado penalista, nos habla al respecto.