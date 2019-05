Lealtad mata experiencia. Caso Veracruz

“¿Cuántos “espaldarazos” pretende dar el Presidente López Obrador a su Gobernador en Veracruz?”, pregunté a mis confidentes en Palacio Nacional.

“Los que sean necesarios. Andrés Manuel conoció a Cuitláhuac García de joven, de alguna forma lo vio crecer, es hijo de un hombre al que AMLO estima mucho por su impulso a la izquierda en Veracruz: Atanasio García Durán”.

“Así que por Atanasio, y por la relación que los ha unido durante años, además de la estima que el propio Cuitláhuac se ha ganado con AMLO derivado de su lealtad, le respaldará una y mil veces, cuando menos durante los primeros dos años de gobierno”.

¿Y qué pasará si llegan los dos años y las cosas siguen igual o peor en Veracruz con el Gobernador? -cuestioné-.

“Se arrancaría el plan B, ese mismo que incluye la incorporación de Cuitláhuac a la estructura federal, en alguna Subsecretaría o Dirección General. Andrés Manuel no dejará mal parado a Cuitláhuac en ningún momento, lo ayudará siempre. Buscará sacarlo por la puerta grande, para que no quede mal con los veracruzanos”, me dijeron en Palacio Nacional.

“Andrés Manuel valora tanto la lealtad que en ocasiones la experiencia para desempeñar un cargo pasa a segundo término, ahí tienes lo ocurrido con el nombramiento de Zoé Robledo al IMSS (muy capaz, pero quizá no en esa área), sin embargo, uno de los casos más dramáticos es el de Veracruz con Cuitláhuac”.

El apoyo del Presidente para el Gobernador de Veracruz continuará. Se ha empecinado en apuntalar a su inexperto cachorro a como dé lugar. Visitará cuántas veces sea necesario el estado y afirmará, reiterativamente, que Cuitláhuac García es honesto y hace un gran trabajo.

AMLO busca evitar se cumpla el plazo fatal de 24 meses (acordado con sus asesores), para “removerlo” como Gobernador y llamar al “bat” morenista que aguarda en el Senado (mismo que quizá no sepa está contemplado para el relevo, como ocurrió con Zoé Robledo y el IMSS).

“Alejandro, el Presidente intentará salvar a Cuitláhuac en dos años, aunque deba ser él, prácticamente, quien gobierne a Veracruz desde Palacio Nacional”.



Por cierto...

Hace algunos días, el Gobernador Cuitláhuac García negó, casi en automático, que su administración hubiera comprado medicamentos a alguna de las presuntas farmacéuticas del Delegado Federal en Jalisco, Carlos Lomelí, como lo reveló Mexicanos contra la Corrupción.

“Es falso, yo no conozco esa empresa, no sé de qué empresa me hablan (...) eso que dicen es totalmente falso, que revisen”, dijo, de manera atropellada, Cuitláhuac García.

El contrato existe y se puede consultar en el portal ssaver.gob.mx, es el número 173/2018, en “adjudicación directa por excepción de ley”, bajo el importe de $36,578,757.62; pagaderos al proveedor de nombre: abastecedora de insumos para la salud, S.A. de C.V.

No era falso, Gobernador.

[email protected]

Twitter: @aaguirre_g

www.alejandroaguirre.com.mx