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El INE, que encabeza Guadalupe Taddei, pagó esa cantidad entre enero de 2023 y septiembre de 2025 a ocho personas sin que se acreditara en una auditoría que los trabajos de consultoría y coordinación se realizaron. En la revisión, también se detectaron problemas de perfil, expedientes, comprobación de actividades y documentación en distintas unidades del INE.
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