El INE, que encabeza Guadalupe Taddei, pagó esa cantidad entre enero de 2023 y septiembre de 2025 a ocho personas sin que se acreditara en una auditoría que los trabajos de consultoría y coordinación se realizaron. En la revisión, también se detectaron problemas de perfil, expedientes, comprobación de actividades y documentación en distintas unidades del INE.

Impulsan en San Lázaro protección del xoloitzcuintle, reconocen a raza canina como símbolo de México.

Hijos de capos educados en EU. Los líderes del narco prefieren que sus familiares estudien en escuelas estadounidenses.

Hay 5 predios afectados por explosión en Álvaro Obregón: Clara Brugada anuncia apoyos.

Tras derrame en golfo de México, Pemex concluye limpieza del lecho marino; descarta que hidrocarburo llegue a costas.

Dale play y... ¡Entérate!

[Publicidad]

Escuchanos en Spotify!! 🎧

https://open.spotify.com/show/5zTJWoWFOpbxCceO9UsBQV?si=455bc3352f7849a2

O míranos en YT ▶️

[Publicidad]

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbwFGEcytlOXp2T9MsP7EIzgVYnJmr1Nd

Tu Día con EL UNIVERSAL

El podcast que necesitas para iniciar tu jornada. Las noticias más importantes contadas de forma amena, dinámica y divertida. Nuestros anfitriones; Tavo Stone, Cinthia García, Karen Vázquez y Darío Soto. Disponible de domingo a lunes. Suscríbete, activa la campana y comparte con tus amigos, pero cuando lo hagas no olvides decir... ¡Entérate!