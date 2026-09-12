Bienvenido a TU DÍA CON EL UNIVERSAL 🙌🏽
Romero Oropeza ganó más que la Presidenta en 2025. En su declaración patrimonial, titular del Infonavit señala que obtuvo 2.2 mdp por sueldo, honorarios y gratificaciones, es dueño de 70.6 hectáreas y cuentas bancarias por 7.4 millones. 💰
“Titulares de Birmex e Infonavit: publiquen su patrimonio” La Presidenta abrió la posibilidad de que la Secretaría Anticorrupción investigue a Ulloa. 🕵🏽♂️
Reportan derrame de Petróleo en el Golfo de México, Marina despliega 4 embarcaciones, 2 aeronaves y 255 elementos.⛽️
¿Trump se quedó dormido en ceremonia del 11-S? El mandatario conmemoró en el Pentágono el 25 aniversario de los atentados 🇺🇸
Abren tres pasos a desnivel en Calzada de Tlalpan, en total serán 12.🚶🏽♂️
[Publicidad]
Trasladan a Texas a menor lesionada en accidente con pirotecnia en Temascalcingo. 🏥
Semarnat coloca sellos de clausura en zona de dunas de Chabihau, Yucatán, trabajos con maquinaria provocan daños ambientales. 🏝️
México se despide del Mundial Femenil Sub-20 tras sufrir remontada ante Argentina.⚽️
[Publicidad]
Recomendaciones de fin de semana en CDMX.🏙️
Comentarios de la audiencia.💬
Dato musical: Nacimiento de Macedonio Alcalá.🎶
[Publicidad]
Dale play y... ¡Entérate!
Escuchanos en Spotify!! 🎧
https://open.spotify.com/show/5zTJWoWFOpbxCceO9UsBQV?si=455bc3352f7849a2
[Publicidad]
O míranos en YT ▶️
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbwFGEcytlOXp2T9MsP7EIzgVYnJmr1Nd
Tu Día con EL UNIVERSAL
[Publicidad]
El podcast que necesitas para iniciar tu jornada. Las noticias más importantes contadas de forma amena, dinámica y divertida. Nuestros anfitriones; Tavo Stone, Cinthia García, Karen Vázquez y Darío Soto. Disponible de domingo a lunes. Suscríbete, activa la campana y comparte con tus amigos, pero cuando lo hagas no olvides decir... ¡Entérate!
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]