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Romero Oropeza ganó más que la Presidenta en 2025. En su declaración patrimonial, titular del Infonavit señala que obtuvo 2.2 mdp por sueldo, honorarios y gratificaciones, es dueño de 70.6 hectáreas y cuentas bancarias por 7.4 millones. 💰

“Titulares de Birmex e Infonavit: publiquen su patrimonio” La Presidenta abrió la posibilidad de que la Secretaría Anticorrupción investigue a Ulloa. 🕵🏽‍♂️

Reportan derrame de Petróleo en el Golfo de México, Marina despliega 4 embarcaciones, 2 aeronaves y 255 elementos.⛽️

¿Trump se quedó dormido en ceremonia del 11-S? El mandatario conmemoró en el Pentágono el 25 aniversario de los atentados 🇺🇸

Abren tres pasos a desnivel en Calzada de Tlalpan, en total serán 12.🚶🏽‍♂️

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Trasladan a Texas a menor lesionada en accidente con pirotecnia en Temascalcingo. 🏥

Semarnat coloca sellos de clausura en zona de dunas de Chabihau, Yucatán, trabajos con maquinaria provocan daños ambientales. 🏝️

México se despide del Mundial Femenil Sub-20 tras sufrir remontada ante Argentina.⚽️

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Recomendaciones de fin de semana en CDMX.🏙️

Comentarios de la audiencia.💬

Dato musical: Nacimiento de Macedonio Alcalá.🎶

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