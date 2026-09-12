Después de más de 20 años al frente de The Devil Wears Prada, Mike Hranica aprendió a convivir con los cambios de la industria musical y del metalcore pero, con lo que todavía batalla, es con un comentario negativo en internet.

“Muchos comentarios sí me afectan, así que intento no leerlos. Suelo ponerme demasiado a la defensiva, por eso para mí lo mejor es simplemente no leerlos”, cuenta.

El también guitarrista admite que no es ajeno a lo que la música de la banda provoca pero prefiere descubrirlo lejos de Instagram o YouTube, a través de una conversación cara a cara o cuando sube a un escenario.

“Pongo mucho más de mí en los conciertos y en ver cómo funcionan las canciones ahí que en lo que alguien pueda escribir”, enfatiza.

Mike es una de las voces y fundadores de The Devil Wears Prada, banda estadounidense surgida en Ohio en 2005 y convertida en uno de los nombres que sobrevivieron a la explosión del metalcore de los 2000.

Pese a pérdidas como la de Daniel Williams, baterista fundador de la agrupación, The Devil Wears Prada también ha atravesado la era de MySpace, los primeros años del Warped Tour y discos como Plagues y With Roots Above and Branches Below, hasta llegar al noveno, Flowers.

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“Daniel comenzó esta banda y desafortunadamente nunca pudimos volver a verlo en un show de Prada. Eso duele mucho”, dice.

En todo este panorama, México ocupa un lugar especial en la historia del grupo, que se presenta hoy en el Vans Warped Tour en el Autódromo Hermando Rodríguez; reconoce que la intensidad de sus seguidores los ha hecho sentir como si pertenecieran a un género distinto, asegura Mike.

“Desde la primera vez que fuimos sentimos esa especie de euforia y pasión de los fans en México. Nos tratan como si fuéramos una boy band y no una banda de metalcore. Estamos agradecidos por todo ese entusiasmo de la comunidad latina”.

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