Amazon México tiene una oferta que puede interesar a quienes buscan unos audífonos inalámbricos económicos para escuchar música, podcasts o atender llamadas sin tener que gastar demasiado.

Se trata de los audífonos inalámbricos UGREEN Hitune S3, que actualmente tienen un descuento de 21% y se pueden conseguir por menos de 400 pesos.

¿Por qué vale la pena comprar los audífonos inalámbricos UGREEN?

Uno de los principales atractivos de este modelo es su diseño de oído abierto, una alternativa para quienes prefieren escuchar contenido sin aislarse completamente del entorno. Además, incorporan control táctil para manejar diferentes funciones directamente desde los audífonos, por lo que no es necesario sacar constantemente el teléfono del bolsillo.

En cuanto a conectividad, los UGREEN Hitune S3 utilizan Bluetooth 5.4 y ofrecen un alcance de hasta 10 metros. Son compatibles con diferentes dispositivos, entre ellos smartphones, tablets, laptops, computadoras de escritorio y altavoces inteligentes, lo que permite utilizarlos tanto para entretenimiento como para actividades de trabajo o estudio.

El apartado de audio corre a cargo de controladores de 12 milímetros, mientras que su configuración contempla un rango de frecuencia de 20 Hz a 20,000 Hz. También cuentan con una función de reducción inteligente de ruido y un sistema de carga rápida, características que buscan mejorar la experiencia durante el uso cotidiano.

Otro punto a favor es la autonomía. Amazon señala que los audífonos pueden ofrecer hasta 30 horas de duración de batería, mientras que una carga puede realizarse en aproximadamente 15 minutos. Además, tienen certificación IPX5, por lo que ofrecen resistencia al agua y resultan una opción práctica para actividades que impliquen movimiento o ejercicio.

[Publicidad]

Como ocurre con las promociones de Amazon México, el precio, descuento y disponibilidad pueden cambiar en cualquier momento, por lo que conviene consultar la publicación antes de realizar la compra.