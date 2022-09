Yankees: Aaron Judge conecta su jonrón 61 e iguala el récord de Roger Maris

Después de varios pasaportes que recibió, por fin llegó la pelota que terminó del otro lado para convertirse en el cuadrangular 61 en la temporada para Aaron Judge.

El bateador de los New York Yankees igualó la soñada marca, que poseía únicamente a Roger Maris en la Liga Americana, en el Rogers Centre ante los Toronto Blue Jays.

El toletero de 30 años encontró un lanzamiento de Tim Mayza, con cuenta llena, y envió la pelota al otro lado de la cerca del jardín izquierdo en el séptimo inning del encuentro de este miércoles.



Judge rebasó así los 60 jonrones conseguidos por Babe Ruth en 1927, que habían constituido el récord de las Grandes Ligas hasta que Maris lo quebró en 1961. Los tres astros llegaron a esas cifras jugando por los Yankees

Barry Bonds estableció el récord de Las Mayores, con 73 vuelacercas por los Gigantes de San Francisco en la Liga Nacional, en 2001.



61 years since 61.

Aaron Judge has written his name alongside Roger Maris in baseball's record books. pic.twitter.com/1V4Gums34C

— New York Yankees (@Yankees) September 29, 2022