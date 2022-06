Vince McMahon deja de ser presidente de la WWE por escándalo amoroso

Un escándalo más vuelve a sacudir a la WWE y está vez tiene que ver con su presidente y director ejecutivo Vincent Kennedy McMahon, quien decidió hacerse a un lado de su puesto debido a una investigación en la que se le acusa de pagar una cifra de 3 millones de dólares a una exempleada por su silencio debido a una supuesta aventura amorosa.

De acuerdo a un reporte de The Wall Street Journal, McMahon acordó un pago secreto a una exempleada que se desempeñaba como asistente legal en 2019. Este acuerdo, que se habría firmado en enero, es para evitar que la mujer en cuestión haga comentarios despectivos o filtre información de su relación con McMahon.

Además, esta investigación cuenta con otros acuerdos de confidencialidad que han hecho a lo largo de los años relacionados con denuncias de mala conducta de exempleados que también involucra a John Laurinautis, jefe de talentos de la WWE.



A través de un comunicado, la World Wrestling Entertainment señaló que un, “Comité Especial de la Junta está llevando a cabo una investigación sobre la supuesta mala conducta de su presidente y director ejecutivo Vincent McMahon y John Laurinaitis, jefe de relaciones con el talento, y que, con efecto inmediato, McMahon se ha retirado voluntariamente de sus responsabilidades como director ejecutivo y presidente de la junta hasta la conclusión de la investigación”.

Until the conclusion of the investigation into recent allegations, I am honored to assume the role of interim Chairwoman & CEO. I love @WWE and all it continues to do to entertain billions around the world. https://t.co/E2MushpoSG

— Stephanie McMahon (@StephMcMahon) June 17, 2022