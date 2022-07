Vince McMahon anuncia su retiro de la WWE

El mundo del entretenimiento deportivo acaba de recibir una impactante noticia luego de que Vince McMahon, ex presidente y jefe creativo de los programas televisivos de la WWE anunciará en sus redes sociales su retiro.

"A los 77 años, es tiempo de retirarme. Gracias, Universo de la WWE . Después. Ahora. Siempre. Juntos.", escribió el empresario agradeciendo a los fanáticos por el apoyo que le brindaron todos estos años.

