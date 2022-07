VIDEO: Roger Federer es ovacionado en Wimbledon, el tenista espera volver a jugar en "su casa"

El suizo Roger Federer, que volvió un año después a Wimbledon, dijo que espera poder volver a jugar el torneo.

Federer visitó el All Englad Club este domingo con motivo del centenario de la pista central del torneo y estuvo presente en el verde junto a varios de los campeones que han reinado aquí en la historia, como Novak Djokovic, Margaret Court, Martina Hingis o Bjorn Borg.



"He tenido mucha suerte de poder jugar muchos partidos en esta pista. Es fantástico estar con todos estos campeones. Recuerdo la emoción de salir aquí a jugar contra Pete Sampras en 2001. Espero poder volver al menos una vez más", dijo Federer, que añadió que sus mejores recuerdos fueron jugar el duelo contra Sampras hace 21 años y el primer título en 2003 contra Mark Philippousis.

Federer, que se ha sometido a varias operaciones de rodilla en los últimos años, no compite desde Wimbledon en 2021 y planea un regreso para final de año en la Laver Cup y el torneo de Basilea.



