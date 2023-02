VIDEO: Patrick Mahomes pierde el trofeo Vince Lombardi tras pasarse de copas

Los Chiefs de Kansas City se coronaron en el Super Bowl LVII luego de imponerse 38-35 a los Philadelphia Eagles, Patrick Mahomes fue el encargado de levantar el trofeo Vince Lombardi, pero también el encargado de perderlo.

Todo ocurrió cuando Mahomes y el resto de los jugadores festejeron junto a los aficionados en un enorme desfile, en el cual el quarterback de los Chiefs se pasó de copas y perdió el trofeo Vince Lombardi.

LEE TAMBIÉN: Jorge Sánchez y su máximo sueño en Europa: "Quiero ser campeón de la Champions League"



En el video que circula en redes sociales se observa a Patrick Mahomes pasado de copas, caminando lento y aún así accedía a tomarse fotos con los seguidores de Kansas City, de hecho, a uno le entregó el Vince Lombardi para que apareciera en la imagen.

Aunque se le olvido pedírselo y regresó al autobús del equipo, fue ahí cuando Mahomes perdió el trofeo que habían ganado en el Super Bowl LVII.

Minutos más tarde, la máxima corona de la NFL regreso a la franquicia y quedará como una de las anécdotas más chuscas de los Chiefs, así como de Patrick Mahomes.



This man Patrick mahomes was so wasted bro gave the fan the Super Bowl trophy pic.twitter.com/w5bms5Ju78

— Shannonnn sharpes Burner (PARODY Account) (@shannonsharpeee) February 16, 2023