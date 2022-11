VIDEO: Novak Djokovic recibe misteriosa bebida de la tribuna que le ayudó a superar a Tsitsipas

Novak Djokovic disputó la final del Marters 1000 de París ante el danés Holger Rune, este último fue el campeón por parciales de 3-6, 6-3 y 7-5, sin embargo, la semifinal de serbio contra Tsitsipas llamó la atención.

En redes sociales circula en video donde se observa que Djokovic recibe una extraña bebida por parte de uno de sus colaboradores que se encontraba en la tribuna.

El tenista serbio definió su pase a la final de París en tie-break contra el tenista griego, en ese momento fue cuando su cuerpo de trabajo le hizo llegar la bebida.



Can anyone who knows tennis explain what is going on here, and why it’s being done this way? It looks amazingly dodgy. pic.twitter.com/xoJHBLmTzA

— Damian Reilly (@DamianReilly) November 6, 2022