VIDEO: La terrible lesión de un jugador del Everton por culpa del VAR

El defensor inglés Ben Godfrey del Everton protagonizó esta mañana la primera lesión grave de la temporada en la Premier League.

Godfrey, quien junto a su equipo se enfrentaba al Chelsea en Goodison Park por la primera fecha de la temporada, sufrió una escalofriante lesión por culpa del VAR y su regla de continuidad de juego.



La acción sucedió al minuto 18, cuando el balón salió claramente del terreno de juego pero el árbitro decidió dejar que continuara por la nueva regla del VAR, tras una lucha por proteger su arco el jugador del Everton se lesionó al evitar el gol.

Oh my god. This is horrific for Ben Godfrey looks like he’s fully broken it.

Speedy recovery pic.twitter.com/pCYcxL6rJh

— EvertonHub (@Evertonhub) August 6, 2022