VIDEO: La divertida anécdota de Julio César Chávez con Checo Pérez: "Le dije bájame cab..."

Julio César Chávez y Sergio Pérez son responsables de infinitas historias donde el deporte mexicano estuvo en lo más alto del mundo. Cada uno en lo suyo, dentro del cuadrilátero o en un circuito de Fórmula 1, son leyendas de México unidas por una particular y divertida anécdota.



Chávez, que está nominado al Premio Nacional del Deporte, habló con ESPN y al ser cuestionado sobre la actualidad del piloto mexicano, mencionó lo siguiente: "Checo ha hecho un gran trabajo. Es increíble lo que ha hecho."

Julio César Chávez pide el Premio Nacional del Deporte para Checo Pérez. ¡Ojo con la anécdota que contó cuando se conocieron ANTES DE QUE FUERA PILOTO DE FÓRMULA 1! Recuerda que la serie de Checo se estrena el próximo 4 de noviembre, solo en #StarPlusLA. pic.twitter.com/KaMnmBmA62 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 20, 2022

Sin embargo, la parte divertida llegó cuando le preguntaron desde cuándo lo conoce.

"Lo conozco desde que estaba chico, todavia no entraba a la Fórmula1. Un dia me dio un ride, una vuelta en el autódromo como a 250 km por hora y le dije una groseria: Ya bájame cabrón que nos vamos a estampar y el hizo "uuuuy" (haciendo la señal de que dio vueltas) y me bajé."

Te podría interesar: Checo Pérez terminó quinto en la primera práctica libre del GP de Estados Unidos