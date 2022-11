VIDEO: Jaime Camil muestra que es un barra brava del LAFC, equipo donde juega Carlos Vela

LAFC levantó su primer título de MLS este sábado tras imponerse 3-0 en penaltis al Philadelphia Union, durante el juego destacó que estaban el cantante Justin Bieber y el actor mexicano Jaime Camil.

Durante el juego circularon varios videos donde se muestra que Bieber y Camil vivieron al límite la gran final, sin embargo, después salió a luz una grabación con el actor de protagonista.

En un video que circula en redes sociales muestra el fanatismo que tiene Jaime Camil por el LAFC, equipo donde milita Carlos Vela, de hecho podría ser considerado todo un barra brava.



Jaime Camil anima mejor que muchas porras del fútbol mexicano pic.twitter.com/9LUmZwpky1 — México Mágico (@EnMexicoMagico) November 6, 2022

En la grabación Jaime Camil está subido en una de las gradas organizando los cánticos en el estadio.

“Dale, dale hay una banda, que no para de saltar, somos locos, que vinieron alentar ¡Y Dale, dale, dale oh! ¡Oh, oh, oh!”, se escucha que cantan los aficionados.

Tras el campeonato del LAFC, el equipo angelino salió a presumir y festejar el título con sus aficionados, justo en este festejo Camil volvió a exhibir su amor y pasión por el cuadro, ya que los siguió en el desfile cantando la misma porra, incluso lo compartió en sus redes sociales.