VIDEO: Fantasma de Diego Armando Maradona aparece durante entrevista

Dos años después de la muerte del astro argentino Diego Armando Maradona, este parece estar más presente que nunca en la mente de los aficionados al futbol.

Ahora, gracias a un video que comenzó a circular hace unas horas en redes sociales, en el que se puede ver una silueta parecida a la del extécnico de Dorados de Sinaloa recorriendo un campo en Escocia.



Después de unos minutos de publicado el video se viralizó y comenzó a tener múltiples comentarios de personas que aseguraban se trataba del fantasma de Maradona, especialmente por el look, la forma de vestir y hasta la forma de trotar.



What the fucks Maradona doing at Dundee pic.twitter.com/fpaQlgfK7R

— Jake Reddicen (@JReddicen) August 30, 2022