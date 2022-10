VIDEO: El emotivo encuentro entre Tatiana Flores y su madre en el Mundial Sub-17 de la India

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 logró este sábado una victoria histórica ante España, actual campeón de la categoría y que permite al cuadro de Ana Galindo soñar con los cuartos de final.

Durante el encuentro, una de las futbolistas mexicanas que más destacó fue Tatiana Flores, delantera del Chelsea y que durante sus minutos en la cancha tomó el balón y generó jugadas de peligro para sus compañeras.

Tatiana, quien decidió representar a México y ha tenido participación con el Tricolor Sub-20 y Sub-17, vivió después del partido un momento inolvidable al poder ver a su madre en las tribunas del Estadio Dr. DY Patil Sports Stadium de la India.



Las imágenes fueron compartidas por su padre en su cuenta de Twitter, en las que se puede ver a Tatiana sorprendida ante las miradas de sus compañeras, para después con lágrimas abrazar a su mamá.



Behind the scenes…….Passion emotion joy support love family Mother and daughter the bond nothing like a hard worked win well done Tati !!! pic.twitter.com/Ai8ZWiXS9W

— Ruben Flores ⚽️ (@Ruboflores) October 16, 2022