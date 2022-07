VIDEO: Cabecita Rodríguez explicó por qué eligió al América

Cuando Jonathan Rodríguez supo que existía la oportunidad de regresar a México, con el América, no tuvo mucho qué pensar.

El ‘Cabecita’ vive alejado de los micrófonos y cámaras, ayer tras su presentación se le vio por primera vez en una conferencia de prensa en suelo mexicano y el uruguayo aprovechó para explicar su fichaje con las Águilas.

“La decisión fue por el club, porque es América, es una oportunidad importante en mi carrera. Desde que hablé con el ‘Tano’ (Ortiz) y me dijo de la posibilidad de venir dije que sí por lo que representa este club”, declaró el ‘Cabecita’.



De los tres refuerzos, sin duda fue el que mayor ovación recibió en el Estadio Azteca, ayer en su presentación. Situación que no esperaba el futbolista charrúa.

“La verdad sí, nunca pensé que me fueran a recibir de la forma en que lo hicieron, fue maravilloso. Es un club muy grande, a donde vas la gente te lo hace saber”, aseveró.

“En el momento que me dijeron de volver a México y a América, sin pensarlo dije que sí porque sabía a donde venía. También la posibilidad de pelear por un Mundial, allá no se me daba mucho porque el futbol no es tan competitivo como acá. Estoy feliz”, agregó el ex de Cruz Azul.



Jonathan Rodríguez ya está registrado con las Águilas y a disposición de Fernando Ortiz; sin embargo, sigue adaptándose al tema de la altura, luego de su aventura de seis meses con el Al-Nassr de Arabia Saudita.

“En lo físico vengo bien, me ha costado el tema de la altura, pero poco a poco voy agarrando el ritmo y a la idea que quiere el ‘Tano”, concluyó.